La carta de despedida de Enzo Fernández para los hinchas de River antes de viajar a Portugal: “Sólo puedo decir gracias y hasta pronto”

El mensaje de despedida de Enzo Fernández

La derrota de River Plate por 2-0 frente a Godoy Cruz en el estadio Monumental significó el primer partido de una nueva era para Marcelo Gallardo. Con las ventas de Julián Álvarez y Enzo Fernández al exterior, el Muñeco arranca una vez más un proceso de reconstrucción en el que deberá buscar los nuevos nombres propios que conformarán la formación titular del Millonario. Mientras tanto, con su pasaje a Lisboa en mano, el volante vendido al Benfica utilizó sus redes sociales para despedirse del cuadro de Núñez.

Con un breve video, hizo un repaso de su carrera por River y les mandó un mensaje a los hinchas. “Desde que arranqué a jugar al fútbol sabía qué colores quería usar. Pude cumplir mi sueño de vestir esta camiseta. Jugar, gritar goles y hasta salir campeón. Hoy me toca despedirme de mi casa, de un público increíble que me bancó en las buenas y en las malas. De un plantel y cuerpo técnico que me ayudaron a disfrutar más de este camino. Siempre llevaré estos recuerdos conmigo. Sólo puedo decir: gracias y hasta pronto”, declaró. En el mismo, se observan goles de su etapa en Reserva y Primera y fotos de su paulatino crecimiento con la camiseta del Millonario.

Vale recordar que el futbolista se mostró halagado por la propuesta de Las Águilas, pero para aceptar su transferencia puso como condición fundamental que quería disputar la Copa Libertadores para intentar cumplir su sueño de levantar el trofeo más importante de América. Sin embargo, la pronta eliminación en los octavos de final a manos de Vélez Sarsfield cambió por completo el panorama.

Enzo se puso la camiseta de River por última vez en el duelo de vuelta frente a Vélez Sarsfield (Foto: Reuters)

Con este escenario planteado, la dirigencia del conjunto portugués no dudó en levantar el teléfono y comunicarse con sus pares del Millonario para acelerar el desembarco del joven mediocampista de 21 años (17 de enero de 2001) oriundo de San Martín. El cuadro luso logró que Enzo viajara cuanto antes rumbo a St. George’s Park, el centro de entrenamientos de la Asociación Inglesa de Fútbol, para ponerse bajo las órdenes del director técnico Roger Schimidt en la pretemporada que comenzaron la semana pasada en territorio británico.

Fuera de la lista de concentrados para el choque con Godoy Cruz, Fernández estuvo en la boca del vestuario de River y observó desde dentro el Monumental repleto por una última vez antes de iniciar su paso por el fútbol europeo. El cuadro de Núñez cerró en este mercado de pases la incorporación de Rodrigo Aliendro, quien se perfila como su reemplazante en lo que resta del semestre. Con la banda roja cruzada en el pecho, el volante disputó un total de 62 partidos (53 de titular), en los que marcó 12 goles y brindó 10 asistencias.

SEGUIR LEYENDO: