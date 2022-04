Marcos Díaz explotó por el gol que el VAR le anuló a Huracán ante Barracas Central y le sumó una nueva imagen a la gran polémica

El arquero organizó el contraataque que terminó con el gol del Zorro. Sin embargo, la tras la intervención de la tecnología, Darío Herrera no lo convalidó

Fue la gran escena de la segunda jornada del fútbol argentino con la asistencia del VAR. Huracán anotó sobre el final del partido el tanto que le significaba el triunfo 2-1 ante Barracas Central, pero el árbitro principal decidió anular minutos más tarde el tanto tras chequear en la pantalla la jugada y corroborar que Marcos Díaz había salido del área con la pelota en sus manos. Ese tiro libre le permitió a Iván Tapia anotar el 1-2 para el Guapo. Sí, de ganar a perder en segundos.

La decisión arbitral recorrió los debates deportivos y fue el propio arquero el que se enfureció en redes sociales por el detalle en la jugada que terminó cambiando el destino de los tres puntos en Parque Patricios. “Yo me hago responsable de mis errores, pero de este error que se haga cargo el que corresponde”, escribió en una storie de su cuenta oficial de Instagram.

El guardametas de 36 años armó su propio VAR con dos imágenes comparativas. “Lo que tendría que haber hecho el VAR... Mostrar cuando la estoy soltando”, firmó por un lado con una escena donde parecería que la pelota salió de sus manos antes de cruzar el área. “Lo que mostró el VAR y cobró Herrera: cuando ya la había soltado”, agregó por otro lado con la escena que se vio en televisión.

“Espero que sean tan minuciosos siempre”, culminó su enfurecido mensaje contra el juez Darío Herrera y su colega Ariel Penel, quien estuvo a cargo de comandar la herramienta tecnológica desde el predio de Ezeiza.

La storie que subió Marcos Díaz

El VAR, en este caso, invitó al árbitro a evaluar la acción de Díaz porque terminó en gol. El árbitro se apoyó en el APP (Atacking Possession Phase - fase de ataque con posesión del balón) para revisar esta posible infracción, ya que la herramienta tecnológica interviene cuando hay ciertas situaciones puntuales como un gol. En este caso, evaluó que la posesión de balón en ataque se inició con esta supuesta falta del arquero del Globo.

“Estoy con mucha bronca, si van a empezar a ser minuciosos en todas las jugadas, tienen que serlo siempre. Tiene que haber 10 expulsiones y penales por partido. El VAR puede funcionar bien, el tema es quién lo maneja porque se pueden equivocar. Muestran una imagen cuando yo ya suelto la pelota que estoy afuera del área. Vengo corriendo y me empuja uno de ellos que no me deja salir rápido. Si esto no termina en gol, el VAR no la revisa. La vi en el vestuario ni bien terminó el partido con la gente de videoanálisis en cámara lenta. De última, la pelota de está en la línea, pero no hay una cámara que te muestre bien de costado”, ya había disparado Díaz en diálogo con TyC Sports.

Y explicó sobre su posteo: “La foto que subo a las redes la hicimos con eso. Tendrían que haber mostrado cuando largo la pelota, no cuando ya la largué. La pelota está alejada de mis guantes, que pueden llegar a confundir que son blancos. La máquina no se equivoca, sino los que la revisan”.

