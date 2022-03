El incómodo momento que pasó Gastón Recondo cuando intentó comprar un helado en Qatar

El heladero turco que "gambeteó" al periodista Gastón Recondo, que en un momento se quedó solo con el cucurucho.

Un momento divertido pasó el periodista Gastón Recondo en Doha, Qatar, donde este viernes se celebrará el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2022. El enviado de TyC Sports transpiró para poder agarrar un helado con un vendedor ambulante que hizo de las suyas y lo “gambeteó” para darle el cucurucho con la bocha de crema.

En la previa siempre surgen notas de color y una de ellas se dio este lunes en una broma preparada en la que fue cómplice otro periodista, Ariel Senosiain. El heladero le preparó un cucurucho a Recondo que no pudo agarrar ante los movimientos rápidos del vendedor que se lo acercó y se lo sacó en una ráfaga y las risas no tardaron en llegar, incluso del propio Gastón.

El heladero usó una especie de caño que en uno de sus extremos tiene un aro en el que colocó el cucurucho y cuando Recondo lo tomó, el vendedor se quedó con la bocha de crema. Cada vez que Gastón quiso a agarrarlo, el heladero se lo movió para arriba, abajo y los costados. El momento gracioso contagió a todos y mucho más a los que estaban en el estudio.

“Mirá que yo di la sortija en una calesita, este hace magia de verdad”, reconoció Recondo. Desde Buenos Aires, el ex futbolista Gustavo Lombardi tiró “Senosiain sabía”, y Ariel admitió ser el autor intelectual de la broma: “Sí, por llegar tarde”, le disparó a su compañero. Luego el turco le siguió ofreciendo el helado, pero en cada entrega Gastón se quedó con el cucurucho o con la servilleta y siempre se tomó bien el chiste: “Me dejó solo con la servilleta. ‘En casa hay fruta’, como le dicen al nene”, afirmó.

Uno de los tantos intentos truncos de Recondo por tomar el cucurucho (captura de TV)

El tomarse el helado se convirtió en un imposible y más cuando el vendedor llegó a tirar el cucurucho dentro de carrito. Pero el turco siguió haciendo de las suyas y hasta Senosiain fue “víctima” de sus trucos y también se quedó con la servilleta en la mano. Incluso el camarógrafo se quedó con las ganas.

Sin embargo, luego de unos minutos el heladero se apiadó y les terminó entregando un cucurucho con la bocha. “Tiene que ser el helado más rico del mundo”, apuntó Lombardi. Y Recondo reveló: “Nunca me bailaron tanto. No me comía un baile así desde hace rato”. Y dejó una reflexión, también a modo de chiste: “Lo agarra a un hincha argentino después de un mal resultado, sabés cómo termina éste, ¿no?”. En el final, cuando Gastón le quiso pagar, pero el heladero le indicó que era un presente.

Como suele ocurrir en los Mundiales los personajes de color están a la orden del día y a poco más de siete meses para la gran cita futbolera ya apareció uno como el heladero turco que se robó las sonrisas en la previa y generó una simpática anécdota.

Este viernes 1 de abril se llevará a cabo en Doha el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA y hay una gran expectativa. Luego del último partido por las Eliminatorias, este martes ante Ecuador en Guayaquil, un grupo de emisarios argentinos encabezados por el entrenador Lionel Scaloni viajarán hacia Qatar para presenciar el evento en el que se conocerán los rivales de la Albiceleste.

