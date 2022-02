Battaglia avisó que Boca espera un refuerzo más en el mercado y se metió de lleno en la polémica por el caso Pavón

Sebastián Battaglia volvió a tomar contacto con la prensa justo antes del estreno de su equipo en la Copa de la Liga. Boca recibirá este domingo (desde las 21:30 en la Bombonera) a Colón de Santa Fe, por la primera fecha del Grupo B de la competición. Con casi todo definido, el entrenador abordó diversas cuestiones vinculadas a la actualidad deportiva e institucional, entre las que resaltaron el mercado de pases y el caso de Cristian Pavón.

“Vamos a esperar hasta lo último por alguna posibilidad que pueda llegar a haber en el mercado. Esperaremos hasta el final”, manifestó Seba, sin brindar nombres ni más precisiones al respecto. Hasta el momento, el Xeneize incorporó un jugador por línea: el arquero Leandro Brey, el defensor Nicolás Figal, el mediocampista Pol Fernández y el delantero Darío Benedetto.

Hace algunas horas, el vicepresidente de Atlético Mineiro adelantó que el club brasileño llegó a un acuerdo para quedarse con Pavón a partir de julio, cuando termina su vínculo en la Ribera. Battaglia expresó al respecto: “Cristian es parte del plantel. La decisión de si va a jugar o no la tomo yo. Hay que definir su futuro el día de mañana. Ojalá tenga la posibilidad de renovar y contar con él, pero esas cosas no me involucran. Hoy es parte del plantel, después la decisión de que esté o no, es mía”.

LAS FRASES MÁS IMPORTANTES DE SEBASTIÁN BATTAGLIA

· Las posibles salidas de Sebastián Villa y Marcelo Weigandt:

“Se especula. Veremos cuando sea real qué es lo que pasa a partir de ahí. Son jugadores importantes para el grupo, hoy los tenemos acá trabajando. Estamos pensando en todos. Tenemos muchas competencias, va a haber muchos partidos en poco tiempo y necesitamos que todos estén bien e involucrados en lo que vamos a plantearnos como objetivo”.

“Sebastián es un gran jugador, nos da posibilidades en ataque por su juego. Después hay que sostener con rendimiento y demostrar partido a partido”.

“El Chelo es parte del plantel, está con su problema del hombro recuperándose. Entrena a la par del grupo pero lo que no puede hacer es chocar. Ha tenido buen nivel y siemrpe fue opción. Hay una competencia importante en el equipo. Tendremos un lindo problema para decidir quién juega”.

· El equipo y el sistema táctico

“Hemos estado trabajando muy bien. El equipo y el grupo trabajó bien. El equipo que estará el fin de semana lo tengo en la cabeza. Estamos trabajando eso”.

“A mí me interesa la predisposición que tengamos para ser protagonistas más allá del sistema. La predisposición para jugar, las ganas para presionar, buscar el partido, intentar ganarlo, querer la pelota más allá del sistema. La inteligencia que debemos tener para manejar un partido”.

“Vamos camino a tener un grupo fuerte. Hay una competencia muy buena entre jugadores de jerarquía, con chicos de buen nivel que van empujando a los que están. Todos quieren jugar”.

“¿Línea de 3? Trabajamos un montón de situaciones que pueden darse en un partido. No descarto nada dentro del fútbol. Acá el partido puede cambiar, las situaciones pueden cambiar. Tenemos que estar preparados para todo oara cuando decidamos cambiar. Lo mismo si necesitamos dos hombres de área para tenerlos (por Benedetto y Vázquez). Tener variantes para encontrar soluciones”.

· La importancia de los juveniles y la Copa Libertadores

“Los chicos tuvieron y tienen su lugar. Han tenido minutos conmigo, los conozco a todos. No hace falta que nadie me diga cómo juegan y me han dado una mano el año pasado. Este año siguen creciendo y mostrando cosas muy buenas, pero todo tiene su proceso”.

“Salvo cracks como Carlitos (Tevez), que se afianzó a una edad más joven a la Primera de Boca, todos se afianzaron a distintas edades y tuvieron su lugar como titulares en distintos momentos. Yo con 19 años alternaba en el 99 y 2000. A los 23 años tuve titularidad asegurada”.

“Los chicos nos han acompañado muy bien y estamos contentos con su crecimiento, su manera de entrenarse, cómo aportan al grupo y la competencia con los demás. Van a tener minutos seguramente”.

“Vamos a afrontar todos los campeonatos que tenemos, después vendrá la Copa. Sabemos la dificultad que la Copa tiene con los muchachos que están suspendidos, pero trataremos de ser protagonistas en todo lo que tengamos. La Libertadores siempre fue importante para la institución. El grupo está muy bien, ojalá tengamos un buen arranque”.

