La imprudencia de Agustín Rossi en Boca que terminó en penal para Gimnasia

En el encuentro entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata, válido por la Fecha 19 de la Liga Profesional, la emoción y algarabía que se generó al minuto 10 por el recuerdo y homenaje a Diego Armando Maradona en la Bombonera se cortó 5 más tarde por la infracción de Agustín Rossi sobre Johan Carbonero en el área local. El arquero de Boca fue imprudente a cortar un envío en el vértice del área grande y perdió con la velocidad del colombiano, quien la punteó y se dejó llevar puesto para conseguir la falta desde los 12 pasos.

Fue penal y nada más. La acción al disputar el balón la realizó en forma imprudente. El árbitro Ariel Penel acertó con su decisión y la idea de no sacarle tarjeta amarilla (de hecho los jugadores de Gimnasia La Plata le pidieron roja). No debió aplicarse amonestación porque es una disputa de balón con sola identidad de penal, es taxativo. Solo hubiera sido amarilla si pudiera ser considerada una ocasión manifiesta de gol y no fue el caso de tal figura. Para considerarse de tal manera, tendría que haberse dirigido hacia el arco.

