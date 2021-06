El boletín de la Selección: un debutante como figura y la calidad de Messi en un equipo al que le faltó volumen y autoridad ante Chile

La formación titular de la Selección en el duelo contra Chile en Santiago del Estero. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Emiliano Martínez (5): Su debut en la Selección no fue la soñada. Si bien no tuvo responsabilidad en el gol de Alexis Sánchez, el arquero no tuvo mucha participación y su seguridad no se pudo percibir en los escasos ataques chilenos.

Juan Foyth (4): Dejó varias dudas por el sector derecho. Le faltó mayor proyección en el ataque y tampoco estuvo fino en la marca. Su característica en la vía aérea no se plasmó en las pelotas paradas en contra.

Cristian Romero (8): De lo mejor en la defensa albiceleste. Tiempista, ordenado y sólido. Su actuación fue clave para reprimir el peligro que intentaron generar Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Lucas Martínez Quarta (5): jugó solo un tiempo porque quedó condicionado por la prematura amonestación. En un duelo tan friccionado y caliente, le faltó picardía y experiencia para imponer su carácter.

Nicolás Tagliafico (4): Perdió la marca de Gary Medel que derivó en el gol de Alexis Sánchez. Su rendimiento fue preocupante. Tampoco aportó en ataque y sus mejores momentos fueron cuando se intentó asociar con Di María.

Rodrigo de Paul (6): Fue la carta de la creación de juego cuando no podía aparecer Messi. Tuvo mucha posesión y se encargó de la distribución. Su velocidad mostró una marcha más para desarticular la línea defensiva chilena.

Rodrigo De Paul celebra con Messi el gol de Argentina ante Chile. Foto: REUTERS/Juan Mabromata

Lucas Ocampos (4): Estuvo flojo y no gravitó. La idea de contribuir en la recuperación para sumarse al ataque no se observó en ningún momento del partido. Scaloni lo reemplazó en el entretiempo por su pobre producción.

Leandro Paredes (5): Intentó ser la salida limpia del fondo. Le faltó confianza para capitalizar su buena pegada de media distancia. Tampoco estuvo eficaz en la marca.

Ángel Di María (4): Fue de mayor a menor. Su ritmo vertiginoso se fue apagando con el correr de los minutos y terminó mal la mayoría de las jugadas en las que intervino. Su fastidio por el cambio no se justifica.

Lionel Messi (7): De lo mejor en el ataque argentino. Demostró su categoría en el penal y en las dos pelotas paradas que no pudo convertir por la notable actuación de Bravo y el travesaño. Además pudo darle la victoria al equipo en el final, pero el arquero rival tuvo una noche soñada.

Lautaro Martínez (5): Mucha lucha y poco juego. Su sacrificio constante derivó en el penal que le dio el gol a la Argentina. Le faltó asociarse con el resto del ataque y cuando consiguió generar algo de peligro sus compañeros no consiguieron conectar sus descargas. Estuvo atado al sistema.

Nahuel Molina (5): Ingresó para renovar el aire por la banda. Estuvo pocos minutos en cancha, pero demostró que tiene personalidad para ser una alternativa en el proceso.

Lisandro Martínez (5): Aportó con su juego aéreo y se entendió con el Cuti Romero para que Chile no le llegue al Dibu Martínez. Entró bien y su presencia da confianza hacia el futuro.

Ángel Correa (6): Entró bien y renovó el aire en la ofensiva argentina. Se juntó con Lautaro Martínez, Messi y De Paul. Sus apariciones fueron un recurso para lastimar a Chile.

Exequiel Palacios (5): Su ingreso se basó en el agotamiento de Paredes. Con pocos minutos en cancha no se pudo lucir. Cumplió con los relevos y la distribución.

Julián Álvarez (6): Una esperanza que pudo ser la solución al flojo partido de Di María. Se mostró siempre para generar espacios y estuvo a la altura de las circunstancias.

Lionel Scaloni (5): Pasó mucho tiempo sin tener a sus jugadores. Acertó con el ingreso de Romero y su proceso debe continuar en el crecimiento. Le faltó un Plan B para no depender de Messi en la gestación de juego y resolver las marcas en las pelotas paradas adversas. Tendrá una nueva prueba ante Colombia.

