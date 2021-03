“No uses minifalda”: el provocador posteo de un campeón mundial que busca una pelea con Tyson

La mencionada publicación de Stoney.

Desde que Mike Tyson volvió a subirse el ring, varios de sus colegas que también fueron campeones mundiales le vienen reclamando un duelo. Evander Holyfield lo viene buscando hace rato. Otro es James Toney, quien se mofó de Iron Mike en su última publicación en Instagram. Nunca se dio una pelea entre ellos por combates oficiales, pero el retador busca hacerlo en esta etapa de peleas exhibición donde ambos podrían llevarse una bolsa importante de dinero.

Los 10 millones de dólares que Tyson embolsó luego de su retorno en noviembre en su enfrentamiento con Roy Jones Jr. despertó el interés de potenciales rivales. Entre ellos Toney quien en la mencionada red social le dedicó un mensaje a Mike: “Será mejor que no uses minifalda para nuestra pelea. Nada de bromas. ¡Apagar las luces!”, acompañado de un video cuya portada es Tyson con extraño disfraz.

Ya hubo una cargada o advertencia de Toney sobre una eventual pelea entre ambos. En la mencionada red social el 24 de febrero publicó “perderás nuestra pelea Mike Tyson”, etiquetando a la leyenda del boxeo.

Posteo de Stoney en febrero de este año.

Se sabe que Holyfield también estuvo en conversaciones con el ícono de peso pesado sobre una pelea para completa una trilogía entre ambos. Son inolvidables sus combates en 1996 y 1997, con sendas victorias para Evander, en la segunda instancia muy recordada por la histórica mordida en la oreja de Tyson hacia su oponente. Fue descalificado por esa acción en el tercer asalto. En la primera instancia lo venció por KO en el undécimo asalto.

Sin embargo, la posibilidad de reeditar el clásico Tyson vs. Holyfield parece difícil ya que Evander acusó a Mike de no querer plasmar el acuerdo para la pelea. En enero Holyfield le reveló a The Sun que su equipo estaba para plasmar la pelea que les dejaría una ganancia de 300 millones de dólares. Incluso se habló de una posible sede en Dubai para realizar el evento este año.

En este contexto, Toney cree que él será el que enfrentará a Tyson y por eso hizo eso ese desafiante posteo.

Tyson, de 54 años, anunció su regreso a principios de 2020 y en noviembre pasado regresó al cuadrilátero, lo que provocó que Toney, de 52, y Holyfield, de 58, hicieran lo mismo.

Iron Mike regresó al ring, 15 años después de retirarse, en una pelea exhibición de ocho asaltos. Empató contra un antiguo rival de Toney, Roy Jones Jr, de 52 años, y reveló que quería repetir esa experiencia ya sea con el propio Jones Jr. u otros rivales.

Toney es uno de los grandes en la historia del boxeo y fue campeón en categorías súper medio, semipesado, crucero y pesado. En 25 años de carrera obtuvo 76 victorias, 9 derrotas y nunca fue noqueado. Toney además incursiono en las MMA, en el 2010 se enfrento a Randy Couture en UFC 118 donde perdió por finalización en el primer round.

En sus historial de defensas del título mundial de pesos pesados, se incluye una victoria contra un argentino, Horacio Rene Brandan, a quien venció por KO en el segundo round de diez el 23 de mayo de 1990 en Michigan.

Toney extendió su carrera hasta 2017, venciendo a Mike Sheppard en peso pesado más recientemente. Ahora busca plasmar un combate que con un Tyson que acapararía la atención y también les permitiría a ambos poder embolsar una suma importante de dinero. James lo viene buscando y provocando hace rato a Mike ¿Lo encontrará?

