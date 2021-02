El Chelo Díaz dio detalles del recordado episodio de la banana en el clásico contra Independiente y puso en duda su futuro en Racing

Fue un partido histórico. Según Sebastián Beccacece, quien dirigía a Racing por ese entonces, el último triunfo en el clásico frente a Independiente quedó tatuado en el corazón de todos los hinchas de la Academia por lo que representó la hazaña.

Aquella tarde en el Cilindro se vivió una épica. Las expulsiones de Gabriel Arias y Leonardo Sigali habían debilitado sensiblemente al equipo local y todo parecía indicar que el triunfo iba a ser para Independiente. Sin embargo, en una jugada aislada que involucró a Darío Cvitanich, el Lolo Miranda y Marcelo Díaz, el elenco albiceleste consiguió festejar el 1 a 0 para que el delirio reine en el Presidente Perón.

Lo llamativo ocurrió unos instantes previos a la conquista académica, cuando el volante chileno ingirió una banana para reforzar con potasio el continuo desgaste que había hecho durante todo el encuentro. “El tiempo pasa volando. Ya se va a cumplir un año y yo lo vivo como si fuera ayer. Lo único que puedo decir es que en ese momento estaba muy agotado porque estábamos con 9. Ya no soy un muchacho de 20 años que se recupera tomando agua, entonces cuando me trajeron la banana la tuve que terminar comiendo dentro de la cancha para no desperdiciarla”, reveló el gran héroe de la recordada jornada en Avellaneda.

En diálogo con el programa televisivo Líbero, emitido por TyC Sports, el Chelo continuó con los detalles que lo convirtieron en el protagonista principal: “Después vino el gol y fue una casualidad. Por suerte terminó muy bien para Racing. Estábamos convencidos de que lo íbamos a ganar, porque una ocasión nos iba a quedar. Gracias a Dios la pudimos mandar adentro, porque era la única que íbamos a tener”.

Var 11 - Racing vs Independiente - Gol de racing debió ser anulado por mano previa

En una extensa entrevista, el mediocampista también se refirió a la compañía que consolidó con los dos últimos ídolos del club. “Debemos seguir el legado que dejaron Licha López y Milito”, afirmó el volante, aunque también puso en duda su futuro en la Academia: “Yo me siento importante en Racing. La gente me lo hace saber día a día, pero las decisiones siempre pasan por un tema personal. No voy a magnificar tanto, pero es un todo. De todos modos, las decisiones pueden cambiar. Tal vez mañana el club puede pedir que renueve por tres años más y habrá que sentarse a negociar. También puede venir un club como el Barcelona, al cual no se le podría decir que no. Todo es muy cambiante, pero mi decisión ya se sabe. Estamos en un mundo muy incierto en el que no nos podemos privar de nada”.

Desde enero Marcelo Díaz tiene la posibilidad de negociar con cualquier entidad porque su vínculo con la institución de Avellaneda termina en junio. Si bien algunos rumores lo vinculan con Boca, su destino también podría ser la U de Chile, equipo del que es fanático y con el que sueña convertirse en accionista cuando se retire.

Por otro lado, Ezequiel Schelotto se convirtió oficialmente en el primer refuerzo de Racing, tras la firma de su contrato que lo vinculan al club por tres temporadas. El jugador proveniente del Brighton de Inglaterra estuvo acompañado en su presentación por el presidente, Víctor Blanco, y por el manager Rubén Mago Capria.

“Estoy con ganas de este desafío. Jugar en el fútbol argentino es algo que quiero desde chico. Racing dio el punto final y estoy muy agradecido”, declaró el Galgo en la conferencia de prensa llevada a cabo en el Recinto de Honor del estadio Presidente Perón.

“Racing se mostró con mucha disponibilidad y fue fácil elegirlo. El fútbol argentino es aguerrido y los jugadores no se rinden, vengo a sumar y a llevar a Racing a lo más alto posible”, continuó y el lateral, sin omitir los detalles que lo llevaron a elegir su nuevo destino: “Poder jugar la Libertadores fue uno de los motivos de volver al país y no tiene nada que envidiarle a la Champions, porque jugar la Copa es un sueño”.

El lateral se convirtió en el primer refuerzo de Juan Antonio Pizzi

“A mi representante le comenté que lo económico no era la prioridad, sino que estaba pensando en volver para aportar desde lo que pueda. Sigo diciendo, estoy agradecido con el Mago (Capria), que insistió para que llegara y eso me motivó mucho”, explicó Schelotto; y remarcó que el vestuario, liderado actualmente por Iván Pillud y Darío Cvitanich entre otros referentes, es fundamental para encarar los compromisos venideros del club. El futbolista de 31 años peleará por un lugar en el equipo titular con Fabricio Domínguez e Iván Pillud.

Por último, el nuevo refuerzo también se refirió al ex Secretario Técnico de la Academia, Diego Milito, a quien tuvo como compañero en su paso por el fútbol italiano. “Lo tuve como compañero en Inter y me demostró humildad. Acá es un ídolo, respetable dentro y fuera de la cancha. Pedí la 22 por él, pero finalmente usaré la 18. Lo importante es el escudo y defender la camiseta de Racing”, concluyó.

SEGUÍ LEYENDO

Pizzi y Falcioni comenzaron sus ciclos en Racing e Independiente: cómo les fue en la jornada plagada de amistosos

Julio Falcioni llamó a una de las figuras que se consagró campeón en Racing en 2014 para sumarlo a Independiente

Revelan quiénes fueron los campeones de cada década del fútbol argentino: así quedó la tabla histórica de títulos