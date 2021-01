La divertida reconciliación entre Sebastián Vignolo y el Cai Aimar tras el cruce que se hizo viral

Vignolo sacó una asistencia y el Cai moría de la risa por la corrida del conductor (@SC_ESPN)

Luego del tenso cruce que tuvieron en la última edición del programa que comparten que generó múltiples debates en las redes sociales, Sebastián Vignolo y Carlos Cai Aimar volvieron a verse las caras en ESPNF90 pero esta vez para vivir un momento más descontracturado. El Pollo preparó un compacto con sus mejores jugadas e instó al ex entrenador a que lo evalúe luego de que lo haya desacreditado bajo el argumento que no había logrado triunfar como futbolista profesional.

“Quiero que me analices como entrenador y que me digas si un jugador de estas características no entraría en tu equipo”, comenzó el conductor frente a todos los panelistas. “Soy el Marchi de los futbolistas frustrados. Que me empiecen a escribir todos los colegas que lo intentaron pero no llegaron y que me cuenten su historia. Por nuestra vieja cuando nos acompañaba con la canasta a los partidos de baby fútbol. A todos ustedes que se sintieron tocados, les mando un fuerte abrazo. Todos somos uno”, declaró mirando fijo a la cámara y bromeando con crear la Federación de Futbolistas Frustrados.

Luego, comenzó la pasarela de videos en los que se describió como futbolista. Asistencias, goles y hasta un caño a Néstor Ortigoza fueron parte del compilado que preparó el conductor. Pero no terminó ahí: consiguió que varios personajes reconocidos del fútbol hablen de él y recuerden cuando estaba en plena época de futbolista: Reinaldo Merlo, Juan Sebastián Verón, Sergio Rondina, Néstor Ortigoza, Yiyo Andretto, Pablo Lavallén, Cristian Fabbiani y Washington Sebastián Abreu fueron los que enviaron su video para apoyarlo. Cabe recordar que Vignolo realizó inferiores en Argentinos Juniors y Vélez y hasta llegó a integrar una pre selección juvenil dirigida por Mostaza Merlo, pero las lesiones lo marginaron de su recorrido como futbolista.

En ESPN F90 repasaron las jugadas del Pollo Vignolo en un campo de juego

El presidente de Estudiantes de La Plata argumentó que “tranquilamente tenías las condiciones de llegar a Primera y continuar en el exterior”. Seguido, apareció el Huevo Rondina y recordó una anécdota de cuando jugaba en Chacarita frente a All Boys: “Estaba la posibilidad que juegue el Pollo en contra mío y Mostaza me dijo que lo raspe un poquito que si agarraba confianza podría pintarte la cara”. Para cerrar, el Loco Abreu describió al Cai como entrenador. “Te dice las cosas así para motivarte y hacerte llegar el mensaje hasta las fibras”, concluyó el delantero uruguayo.

Luego de todos los testimonios, Aimar no cambió de postura y bromeó sobre el tema. “Te felicito por haberte dedicado al periodismo”, lo cargó; y hasta llegó a gritar tomándose el rostro “mirá como corre” en una escena de Vignolo dominando el balón. “¡Sigue levantando la vara! No recuerdo un entrenador tan duro. Si yo lo tenía de técnico te conocía el punto débil”, respondió el conductor entre risas y mandando el corte teniendo la última palabra de la discusión.

El tenso cruce que habían tenido Sebastián Vignolo y el Cai Aimar el día previo

