Marcelo Gallardo habló sobre las polémicas del VAR y protagonizó un insólito blooper en plena conferencia

En la previa de la revancha con Nacional de Montevideo por los cuartos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo brindó su tradicional conferencia de prensa y se refirió a las denuncias mediáticas que aseguran presuntas “ayudas del VAR” hacia su equipo.

“No me dejo llevar por esas tonterías que son ajenas a mí. No me interesa. No podemos darle importancia a cosas externas que nos quieren desestabilizar. No es de ahora, pasa hace mucho tiempo. Hace 5 o 6 años venimos demostrando el equipo que somos, y nos ganamos un gran respeto en el mundo del fútbol”, dijo el Muñeco frente a las cámaras, sin ocultar su fastidio cuando se le intentó repreguntar sobre las polémicas basadas en la tecnología aplicada en el fútbol: “No voy a hablar más del asunto. No es casualidad que nos hayamos sostenido en el tiempo en este nivel. Entiendo de dónde vienen las críticas, pero nosotros estamos muy seguros de lo que hacemos. No me influye para nada lo que viene de afuera. Incluso, en varias ocasiones nos han fortalecido ese tipo de situaciones”.

Lo llamativo fue que en un momento se produjo un error en la conexión de Zoom y el entrenador protagonizó un insólito blooper cuando le comunicaron que no estaba saliendo al aire. “Entonces, ¿todo lo que dije fue al pedo?”, preguntó el DT. Cuando se dio cuenta de que esa frase sí había sido pública, sus risas confirmaron su sensación luego de tomarse la cabeza.

Además, Napoleón también descartó la posibilidad de incorporar al uruguayo Gabriel Neves, luego de los rumores que fijaron algunos medios de comunicación: “No corresponde hablar de un futbolista al que vamos a enfrentar en relación a nuestros deseos. No hay nada de eso. Es de mal gusto”.

Con relación a lo estrictamente deportivo, Gallardo aseguró que todavía no definió al equipo que se presentará en Montevideo porque lo definirá “entre hoy y mañana”. “Todavía no les comenté a los jugadores lo que tengo pensado, porque tenía que esperar algunas recuperaciones. Todo dependerá del entrenamiento de hoy y de lo que suceda mañana”, subrayó.

En la misma sintonía, el técnico del Millonario dejó un análisis del duelo que espera afrontar contra El Bolso: “Tenemos que estar preparados para todo. Tenemos dos goles de ventaja contra un equipo que tiene que salir a buscar el resultado. A partir de ahí, tenemos que ser un equipo muy inteligente, con mucha energía para enfrentar a un Nacional que intentará buscar el gol que los ponga en el partido. Si me tengo que guiar por el primer partido, imagino que ellos jugarán con pelotas largas y tendremos que estar atentos a la segunda pelota. Trataremos de cerrar una serie que no será fácil”.

“No puedo trabajar en la búsqueda de 11 futbolistas. A veces los rendimientos hacen que se sostengan o no. Tenemos una dinámica basada en la competitividad interna para que todos tengan posibilidades de jugar. Es muy dinámico porque hemos cambiado los sistemas constantemente”, concluyó.

