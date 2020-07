El conmovedor mensaje de Diego Maradona a Nery Pumpido luego de su operación de corazón

En los últimos días Nery Pumpido, arquero campeón mundial en México 1986, fue sometido a una intervención quirúrgica del corazón y luego de la operación contó que se encuentra “bien”, debido a que todo fue “impecable”. Incluso aseguró que ya comenzó a caminar.

Por lo tanto, su compañero en la Selección y líder de aquel equipo comandado por Carlos Bilardo, Diego Maradona le envió un conmovedor mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Nery, feliz de saludarte por tu cumpleaños y de saber que te estás recuperando de tu operación del corazón. Nos conocemos desde muy jóvenes. Jugamos en contra y a favor, y siempre lo hiciste de la misma manera. Campeón del mundo y de la vida. Te mando un gran abrazo y gracias por tu amistad”, le escribió Pelusa al ex arquero de Unión de Santa Fe, Vélez, River, Betis de España y Lanús.

Pumpido, de 62 años, se había manifestado en el programa La Primera (Radio Sol 95.1) al asegurar que la intervención coronaria, en la que se le extrajo un mixoma, había sido postergada debido a la pandemia de coronavirus.

“Quiero agradecer y aconsejar: hay que hacerse chequeos y controles. A mí me apareció en enero, cuando me operé la vesícula y, mediante una tomografía, me encontraron este tumor benigno”, había explicado el hombre que también fue parte del plantel finalista en Italia 1990.

“Tenían que abrirme como me abrieron: todo el pecho. Lo que quiero resaltar es que, ante esta situación, me quedé con un médico de Santa Fe, como hice toda la vida”, fue el detalle en referencia a su estado de salud.

Atento a su entorno y sus ex compañeros, Maradona se había dirigido anteriormente a Pedro Troglio para saludarlo por su compleaños. “Nadie puede ni va a poder ocupar tu lugar, acá en La Plata. Muy feliz cumpleaños querido Pedro Troglio”, escribió Diego en las redes sociales, consciente que el lugar que ocupa en el Lobo tiene un antecedente afectuoso con el ex volante.

Cabe recordar que Troglio jugó en el Tripero entre 1997 y 2002; y también lo dirigió en tres ciclos: 2005-2007, 2011-2016 y 2018-2019. Con él, Gimnasia logró el ascenso a Primera en la temporada 2012/2013.

