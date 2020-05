-No hubo tantos cambios en la vida cotidiana. Sí, me demanda más tiempo y atención trabajar desde casa en el armado de cada clase, pero estoy feliz de saber que están jugando o estudiando ajedrez. No es la play ni un jueguito, el ajedrez los invita a pensar. Incluso, lo veo mejor a Francisco que no tiene la presión de ir a clases, él cree que salvo por las matemáticas ir al colegio es perder el tiempo.