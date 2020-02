En otros jugadores conocidos aparecen, el ex Racing y Estudiantes Matías Sánchez –campeón del mundo Sub 20 en 2007– (a Gimnasia de Jujuy), el ex Racing y Getafe Facundo Castillón (a Nueva Chicago) y Cristian Llama (a Gimnasia de Mendoza), quien estuvo dándole una mano al Catania en el ascenso italiano.