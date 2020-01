Finalmente, Ricardo La Volpe también hizo referencia al gol de Maxi Rodríguez en la Selección, cuando la Argentina eliminó al combinado azteca de los octavos de final del Mundial de Alemania. “Lloré porque quería llegar al quinto partido con México. Lo lamenté porque fuimos claramente superiores. Así es el fútbol. Igual le reclamé a mis laterales, porque no fue a cerrar cuando sacó el zurdazo. Fue un pase de 30 metros que él no fue a presionar. Y está trabajado. Cuando la paró y la clavó no lo podía creer. Eso es lo que más me lamento, porque si fuera un derecho uno puede creer que le pegó como los dioses. No me van a decir que desde ahí quiso hacer el gol. No se lo creo”, concluyó.