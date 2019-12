-Najdorf fue una figura muy fuerte para mí, hablar y jugar con él está entre las mejores cosas que me dio el ajedrez. La anécdota la conté en mi libro. Sucedió en la Olimpiada de Manila, en 1992. El equipo lo integraban Cámpora, Panno, Rubinetti, Soppe, Ricardi y yo, que era el más joven. El Viejo era el capitán y decidía que se hacía y qué no. Habían pasado tres ruedas consecutivas y él no me tenía en cuenta en la formación, entonces hubo una charla que empezó en diálogo y terminó en una discusión. Yo le dije: “Mire, Don Miguel, me parece injusto estar tantos días sin jugar. Además usted no me va a decir qué tengo que hacer y qué no. Si no lo hace mi papá, menos lo va a hacer usted. Así que nada de órdenes. Y por si no lo sabe, le cuento que el equipo está de acuerdo en que juegue. Así que si usted no me deja jugar hoy, no juego más. Cuando ustedes vayan al torneo, yo me tomo el avión de vuelta”. Con el tiempo, creo que mi reacción fue exagerada, porque estaba destilando furia contra la persona equivocada. Finalmente, el viejo, molesto, me dijo: “Si tenés tantas ganas, entonces jugá”. Él tenía la sabiduría de no permitir que un jugador se fuera aunque no compartiera su posición. Pero lo mejor sucedió cuando terminó el torneo y le agradecí el gesto. Insisto, no sé si estuvo bien mi actitud pero logré ganarme el respeto de Najdorf para siempre y creo que él vio en mí a alguien con fuerte personalidad. Lo gracioso fue que de ahí en más, cuando me quería dar un consejo o una idea me decía: -“Ya sé que no soy tu papá pero…”. La frase le había dolido y después de repetirla varias veces, le dije que no lo hiciera más, que podía darme todos los consejos que quisiera, que yo estaría eternamente agradecido de recibirlos.