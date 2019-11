El Gobierno argentino les negó el asilo político en la embajada en Bolivia a cuatro ex funcionarios de Evo Morales

Lo decidió el embajador Alvarez García tras una consulta con el canciller Faurie. Después de haberle dado refugio a dos ex ministros, alegaron que los casos no ameritaban gravedad y que por “razones de logística” no había lugar en la sede diplomática de La Paz