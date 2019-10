“Tercer round, lo pesco abajo en el hígado. Medio que se dobla. Ahí lo tiré. Acá lo tiro. ¡Qué lo voy a tirar! Era grandote. No lo podía tirar. Le tiré con alma y vida todas las manos. Me morí. No lo pude tirar. El loco se cerraba bien, me agarraba. Me metió un par de manos también. En una me pega una mano, se me cae el bucal. Se mete Floyd a parar, para ponerme el bucal. Imaginate que te chocabas con las cuerdas, la cantidad de gente que estaba en el ring, parecía una callejera. Faltaba que te empujaran de atrás. No sabés lo que era, un griterío. Todos re eufóricos. Todos gritando, dale. Estos afuera ‘acá se pudre todo, espalda con espalda’", detalló.