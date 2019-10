“Hola amigos. En las redes sociales circula que yo dije que era hincha de Boca. Y no, esas no fueron mis palabras. Yo dije que mi abuelo era hincha de Boca Juniors, pero lo supieron cortar y poner otra frase. Así que, lamentándolo mucho, yo no soy hincha de Boca. Hasta la próxima”, fue el mensaje de Mario Kempes cuando observó su imagen utilizada en el video.