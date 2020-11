El infartante cierre del encuentro con Australia: la jugada que casi le da un triunfo heroico a Los Pumas

La última jugada del partido entre Los Pumas y Australia

Un pique. Eso fue lo que necesitó Argentina en el último segundo. Un movimiento favorable del destino. La guinda, en esta ocasión, no quiso caer para el lado de Los Pumas. Hubiese sido la escena final de un partido épico, pero la moneda cayó del lado australiano.

El rojo del reloj ya indicaba el partido terminado. Pero todavía quedaba una jugada más. Todo arrancó con una presión en campo propio del capitán Pablo Matera sobre la figura wallabie Reece Hodge. Los Pumas creyeron que era posible. Unos minutos antes, el propio Hodge había fallado un penal que hubiese significado encaminar la victoria del local, pero eso era pasado y el marcador estaba 15-15. Podían ganarlo.

El gigante Ned Hanigan, después de un movimiento intenso de pelota, quiso romper líneas argentinas pero cometió un error. Gonzalo Bertranou fue más rápido que todos, vio el hueco, robó la guinda y jugó rápido para Matera. El capitán no pensó en cerrar el encuentro, buscó ganarlo: lanzó un kick para la corrida de Santiago Cordero.

El veloz hombre del Union Bordeaux Bégles francés arrancó desde varios metros atrás que su marcador, pero sintió que estaba corriendo rumbo a la historia y logro traspasar la resistencia de Filipo Daugunu. Tocó la guinda con el pie derecho y dejó fuera de juego a su rival. Todo estaba dado para que termine en try, pero el destino no quiso: el pique fue para atrás, Cordero no alcanzó a volver a tocarla y apareció Jake Gordon con una recuperación salvadora para tirarse fuera de la cancha y así terminar el pleito.

“No fue una semana fácil después de ese pico emocional de la semana pasada. La verdad que nos vació un poco. Llegamos cansados. Hoy estuvimos muy imprecisos”, reconoció el entrenador Mario Ledesma tras el encuentro.

La repetición de la última jugada de Los Pumas y la reacción de Ledesma

“Australia nos jugaba todos los lines rápido, los penales, no nos dejaba acomodar. Estuvimos muy imprecisos, pero a veces pasa por otro lado. Los intangibles. Siguieron agarrados con uñas y dientes. Y con un poquito de suerte, no hubiese sido justo, pero si le pica un poco mejor a Corderito era try, porque lo había pasado. Con una locura de Pablo (Matera) que yo le decía que la tirara afuera”, analizó esta jugada el head coach nacional.

Hubiese significado un triunfo heroico para Argentina, que llegó a estar nueve puntos abajo en el partido cuando el complemento ya estaba avanzado. Finalmente, fue una igualdad 15-15 con cinco anotaciones de Nico Sánchez.

El combinado albiceleste acumuló un triunfo contra los All Blacks y este empate ante Australia en el inicio de un Tres Naciones diferente que se juega sin Sudáfrica (decidió ausentarse por la pandemia del coronavirus) y que se desarrolla por completo en suelo australiano. El próximo sábado volverán a presentarse Los Pumas para toparse otra vez contra los poderosos representantes de Nueva Zelanda.

