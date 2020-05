Fue así que el histórico jugador surgido del club Manuel Belgrano marcó su postura al respecto de la asunción de Hourcade y la interrupción del proceso de Phelan. “No se si fueron desprolijidades. Creo que el ciclo de Hourcade, a pesar de haber hecho un buen Mundial, no fue bueno. Se perdieron 21 de 23 partidos, creo. Entonces cuando tenés resultados como esos es evidente que hay que cambiar el entrenador porque hay algo que no está funcionando, sobre todo con el potencial que tenían Los Pumas. De todas maneras esas son decisiones de la dirigencia que no me competen, yo lo único que puedo hablar es desde mi opinión. Yo respetaría más procesos, si se decidió por un entrenador hay que respetarlo hasta que termine su ciclo en el Mundial y no cortarlo en el medio. Hay que dejarlo. Pero también hay cosas excepcionales ya que si en el transcurso se pierden 20 partidos es evidente que algo no está funcionando bien entre los jugadores y el staff. Habrá que darle la oportunidad a alguien más que pueda darle una inyección de motivación”, sentenció.