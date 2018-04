"Esa noche no pude dormir. Me llamaban todo el tiempo Carlitos Menem, que era el Presidente de la República, y Julio Grondona, que estaba en Dallas con los dirigentes de la FIFA", continuó el ex DT y brindó más detalles: "Cuando le dije a Diego que dio positivo se largó a llorar, porque él tenía la esperanza de volver a ser campeón mundial".