Diego Santilli: "No me gusta que exista el juego en la ciudad de Buenos Aires"

El vicejefe de Gobierno a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad afirma que no coincide con Elisa Carrió, quien comparó al kirchnerismo con prácticas nazis y fascitas. Además, confiesa que “un poquito” se quiere matar porque no podrá presentarse como candidato en CABA en 2023, se somete a “Santilli for Kids” y fija su posición respecto de la despenalización y legalización de la marihuana