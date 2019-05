La Copa América es, históricamente, muy diferente a la Eurocopa. Sobre el torneo sudamericano hay casi siempre un halo de improvisación, y Brasil 2019 no es la excepción. Bullrich habló, durante un encuentro esta semana con un grupo reducido de periodistas, de que Brasil hará "reconocimiento facial en los estadios", pero no está claro cómo se implementará ese sistema ni si será generalizado o solo dirigido a grupos y personas específicas. Es, asegura la ministra, lo mismo que sucede con el reconocimiento facial que se está aplicando en el país: "Hoy es imposible reconocer a todos en la calle, no hay una base de datos para reconocer a todos. Hay una base de datos de prófugos, pero lo que se tiene registrado en el Renaper no alcanza para comparar fotos".