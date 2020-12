“Perdonalos Miguel”: la dedicatoria de Mariano Closs a los críticos de Russo tras el triunfo de Boca sobre Racing por la Libertadores

Este miércoles, cuando todo parecía que Racing ya tenía medio boleto asegurado para las semifinales de la Copa Libertadores, Boca Juniors mostró su jerarquía y dio vuelta la serie para meterse dentro de los mejores cuatro de América por tercera vez consecutiva. Y más allá de los goles de Eduardo Salvio y Sebastián Villa para el triunfo por 2-0, todos los flashes se los llevó Miguel Ángel Russo por el buen planteo que dispuso para el cotejo.

De esta manera, este jueves al mediodía quien se tomó un momento para dar su análisis del partido y reconocer el mérito del DT del Xeneize fue el periodista Mariano Closs, que en su programa de ESPN sorprendió con un cartel que decía “Perdonalos Miguel”.

“Señores, simplemente coloco este cartel y que hablen los que fueron tomando lista”, lanzó el conductor del ciclo, que además ayer fue el relator de la transmisión oficial del encuentro, mientras sacó de abajo del escritorio el mensaje dirigido al estratega de 64 años y sus compañeros de piso se reían.

En cuanto a lo que Closs percibió del partido, lo primero que hizo fue destacar el trabajo realizado por el elenco local, que dominó ampliamente a su rival. “El mérito fue absolutamente de Boca, creo que lo pasó por arriba. Boca debiera jugar todos los partidos así. Desde el minuto inicial que Boca lo pasó por arriba a Racing”, aseguró.

Luego, ya más crítico, apuntó contra el partido que realizó la Academia y las decisiones que tomó Beccacece. “De fútbol, Racing ayer no mostró nada. Sino estamos negando las cosas buenas que sí mostró Racing en su cancha. Si mostró ciertas cosas buenas, la gran pregunta que nos hacemos antes del partido es ¿por qué no puede hacer eso en la cancha de Boca Juniors? Ahora, acá lo que tenés que evaluar es quién tiene jerarquía para estas instancias. Lo que tiene que hacer el próximo Milito que llegue, o el presidente, o el técnico que llegue es una autocrítica del partido: porque no hubo movimiento; porque no hubo corte; porque los dos que metiste adentro estaba apichonados; porque te sobraban defensores sin sentido; porque nadie pudo ser más que el Pulpo González y Campuzano; porque los costados no fueron fluidos como los costados que ayer sí tuvo Boca”, manifestó.

“Todo eso tiene que ser una autocrítica, pero también tiene que ser a qué jugadores convoco mañana si quiero pelear con los mejores. Lisandro López, a ver, ¿no está en cuestión Licha? ¿Qué es delantero, mediocampista, es el que comete penales? La verdad, para mi ayer el técnico no lo quiso sacar, porque sino no lo puede mandar a jugar donde va y después termina haciendo un penal. Sacalo y listo”, cerró así su análisis.

