El show de las controversias en el inicio de Argentina-Ecuador: el penal no sancionado a Messi y la clara infracción a Ocampos en el 1-0

Argentina y Ecuador se enfrentaron en La Bombonera por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas (REUTERS/Agustin Marcarian)

El encuentro entre Argentina y Ecuador comenzó muy intenso y la primera gran polémica ocurrió a los cinco minutos por un claro penal no cobrado sobre Lionel Messi. En la repetición se ve cómo hay sujeción de Xavier Arreaga que casi le arranca la camiseta al capitán argentino.

Penal no sancionado a Messi

El árbitro chileno Roberto Tobar no lo sancionó y tampoco recibió la indicación desde el VAR. Un grueso error porque la regla es muy clara y advierte que sujetar a un adversario de esa forma es falta. Es taxativo y no de interpretación. No hay penalcitos.

A los 13 minutos, la terna arbitral comandada por el Chileno Tobar, que tiene de acompañantes a a sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos; mientras que el uruguayo Christian Ferreyra es el cuarto juez y el chileno Cristian Garay junto al charrúa Andrés Cunha se hallan a cargo del VAR, acertó al sancionar penal de Pervis Estupiñán sobre Lucas Ocampos.

Argentina vs Ecuador Eliminatorias

El defensor ecuatoriano comete un penal zonzo que Tobar estuvo bien en cobrarlo. Es infracción porque al querer disputar el balón lo hace con una entrada de forma imprudente, mostrando una falta de atención clara.

El partido de Lionel Messi - Argentina vs Ecuador

SEGUÍ LEYENDO:

“Messi, ¿le pegás vos?”: el curioso diálogo entre el capitán y Ocampos en la previa del penal que se hizo viral

La hinchada por parlantes que alentó a la Argentina ante Ecuador en La Bombonera

Paulo Dybala quedó fuera del banco de suplentes de la Selección ante Ecuador: los motivos

El mensaje de Lionel Messi antes del debut de la Selección en las Eliminatorias