D’Onofrio adelantó quién será el reemplazante de Martínez Quarta, habló del futuro de Nacho Fernández y explicó el caso Quintero

Luego de algunos meses, Rodolfo D’Onofrio volvió a conceder una entrevista. En diálogo con Súper Fútbol, programa que se emite por TyC Sports, contó detalles de lo acontecido en este atípico mercado de pases debido a la pandemia del coronavirus y anticipó algunos de los pasos a seguir en River. Además, explicó cómo es su relación con la Asociación del Fútbol Argentino y con la nueva dirigencia de Boca.

“No es cierto que River está mal económicamente. Se le cayó el 40 por ciento de los ingresos, al jugar sin público. La venta de abonos representa el 40 por ciento. Para River la tele no es nada, es el 4 por ciento. A nosotros no nos mueve nada, a diferencia de otros clubes. River está cumpliendo con sus compromisos. River va a seguir estando bien. Estamos haciendo obras, como la del campo de juego, algo que estaba pensado. River tendrá un estadio con la última tecnología, con wifi de alta calidad. Pusimos antenas por todos lados. Será un smart stadium”, fue lo primero que aclaró el presidente ante varias versiones encontradas sobre la situación financiera que vive actualmente el club.

A la hora de hablar de las salidas, el dirigente dejó en claro que el millonario fue precavido y que desde hace un tiempo el club ya tiene al reemplazante de Lucas Martínez Quarta, quien acaba de ser transferido a la Fiorentina a cambio de 15.5 millones de euros. “La oferta por el Chino era tremenda. No nos quedó otra, pero peleamos por su valor. Lo de Martínez Quarta es una venta buena por los valores de este mercado. Pero hace más de un año que Marcelo pedía la compra de Paulo Díaz, porque veía que Martínez Quarta, por su juego y por que es lógico que quiera progresar económicamente, podía irse. Por eso están Rojas y Díaz”, advirtió. “River no vende barato. Eso es un eslogan que escuché. River vende muy bien, y dice que vende con el precio que vende”, recalcó.

Otro de los temas que ahondó fue la partida de Juan Fernando Quintero, quien seguirá su carrera en el fútbol de China pero no jugará en lo que resta del 2020. “Está en Colombia. Está terminando, justamente este viernes, la visa para entrar a China, que no era un tema fácil. Viajará para hacerse la revisión y firmar el contrato. Con ellos tenemos todo acordado, falta que se cumplan los pasos”, comentó.

“No sé si alguna vez negociaron con algún club chino. Es muy distinto a cualquier otro. Tienen otras maneras, otras formas. Un día estás hablando y aparece uno llamado Juan, y al otro un Pedro, pero que no sabe lo que dijo Juan. Pero es una estrategia”, añadió.

A diferencia de lo sucedido con Martínez Quarta, D’Onofrio marcó una diferencia a la hora de hablar sobre el futuro de Nacho Fernández. El presidente dejó en claro que hoy no existe un reemplazante para el ex Gimnasia, que la intención de la institución es la de retenerlo por mucho tiempo y negó ofrecimientos desde Brasil o el fútbol árabe.

“No hablé con nadie ni me llegó una oferta. Hablamos en su momento, pero al revés que Martínez Quarta él no tiene un sustituto inmediato. Vamos a tratar de retenerlo el mayor tiempo posible. Vamos a tratar de que perdure en River”, esbozó.

Otras frases destacadas de Rodolfo D’Onofrio:

“No vemos bien que el año que viene no haya descenso. Mi profesión es ser economista, en mi empresa y en mi club. Estamos viviendo en Argentina un problema importante que produce la pandemia. Hay una diferencia con el dólar y al fútbol argentino lo tiramos para abajo. Si no hay descenso pierde entusiasmo. Cuando vendemos un jugador tenemos que venderlo en dólares o euros al valor del Banco Nación. Después tenemos que pagar 25.9 de impuestos. Lo que le queda a los clubes es menor de la que aparece. Y si tenés un fútbol argentino que van a ser 28 equipos, que de TV recibís poco y dividimos por más gente… Entiendo que la mayoría no quiera descensos, pero nosotros no queremos eso. Voy a intentar, acompañado por Ameal y otros dirigentes, a que se repiense. Creo que no es lógico y bueno para el fútbol argentino. No obstante, hay una mayoría y hay que aceptarla”.

“A diferencia de antes, hoy tengo diálogo con Tapia”.

“Tengo más diálogo ahora con Boca que antes. Tengo mucha mejor relación con Ameal que con Angelici. El fútbol argentino necesita a River y Boca juntos. Con Ameal tenemos más diálogo y nos respetamos. Tenemos una idea común con respecto al fútbol argentino”.

“Espero que el fútbol vuelva lo antes posible. ¿Qué pensará el presidente del Barcelona o de otros clubes, que mandan jugadores como Messi a este país que aún no se juega porque hay peligro de Covid? Me parece que una cosa no va con la otra. Hay que hacer los protocolos. Siempre puede existir la posibilidad que haya algún contagiado, pero hay que convivir con eso. Todos los clubes tienen que tomar precauciones. Si todos cumplimos esto habrá casos, pero serán menores, como pasa en el resto del mundo. Hay que hacer algo”.

“A Gallardo lo veo como siempre, con ese entusiasmo. No estoy yendo a las prácticas y partidos por un tema de edad, pero sí pudimos conversar. Está metido en el proyecto, pero todos los años sabemos que él tiene la posibilidad de decir hasta acá llegué, porque tiene otro proyecto u otra posibilidad. Quisiera que esto no pase nunca, porque hay un proyecto muy grande. Fíjense lo de los juveniles, que ya están apareciendo”.

“Si hay algo lindo de vivir son los River-Boca. Me gustaría que nos volvamos a enfrentar. Lo que sí, no hay que inventarlos, como crear esas fechas de clásicos. Cuando nos toque jugar, sí. Si nos toca, bienvenido, es lindo, se disfruta; pero no hay que inventarlos”.

