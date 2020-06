Además de darle importancia a la comunicación entre los compañeros para “ordenar” la última línea del equipo, el ex Chacarita, Racing y Rosario Central destacó que “River te obliga a ir para adelante. Es su marca. Eso me encanta y te hace tener que resolver situaciones a las que uno no siempre está acostumbrado. Esa exigencia te hace mejorar”.