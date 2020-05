El desenlace de la anécdota y las conclusiones finales de Agüero también fueron imperdibles: “Terminó el entreno, bien, pum. Llego a mi casa y, claro, después veo que no fui más, viste. Le pregunto a mi viejo, me acuerdo, le digo ‘¿no hay que ir a probarse de nuevo a Lanús?’. Ellos querían que los cuatro defensas sean grandotes. Por eso no me quisieron. El chamuyo del Flaco. ‘Es chiquitito este, no sirve acá de 4, sacalo de acá’. Nos vemos, un voleo y chau”.