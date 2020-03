En diálogo con Rosario 3, el ex volante dio detalles sobre su hipótesis de contagio y remarcó que a Italia no pudo viajar y fue un compañero. “Cuando ese compañero volvió, hicimos juntos el partido contra la Real Sociedad. Fue a fines de febrero, lo saludé con un beso en la mejilla en la radio y me contagió. Las ocho personas que estuvimos en el estudio ese día nos contagiamos”, describió.