En ese contexto, el único partido de los que estaban programados para el fin de semana que no se pudo jugar fue el que tenía al estadio Monumental de Núñez como escenario: el plantel de Atlético Tucumán no pudo ingresar a la cancha de River porque el Millonario cerró sus instalaciones. En diálogo con Jogo Bonito, Leito, quien fue nombrado recientemente como vicepresidente tercero de la Superliga, dijo que no evalúa la postura de River, quien optó por no jugar para proteger a sus futbolistas, “pero las decisiones hay que tomarlas en conjunto”.