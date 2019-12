“Tratamos de decirles que el fútbol tiene buenos momentos, que sepan aprovecharlos, pero con los pies sobre la tierra, con humildad. Por ahí logran cosas a los 18 ó 19 años que no están preparados, pero que la carrera es hasta los 34 años. Hay situaciones en las que se pueden perder si ellos no son maduros, no aprenden cosas y mejoran, no sólo desde lo futbolístico, también desde lo humano. Hay que hacerles saber cuando no están yendo por un buen camino. Lo importante es hablarles, después la responsabilidad está en ellos. Uno como entrenador se lo tiene que decir”, reconoció el entrenador.