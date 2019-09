Dicho quedó, el vestuario era un polvorín por las deudas y la relación tirante del plantel profesional con la dirigencia. Y Diego fue el encargado de evitar el choque de trenes a alta velocidad: "Me quise pelear con el presidente porque no nos pagaba, tuvimos una discusión fuerte, porque Cruz te preometía algo y al rato te lo tiraba para atrás. Y me frenó Maradona, antes de que la cosa terminara peor. 'Vos sos más loco que yo', me dijo, ja".