Nancy Dupláa reveló quién es el actor que mejor besa en las ficciones: “Tiene experiencia”

Nancy Dupláa contó quién es el actor argentino que mejor besa (Video: No está todo dicho, La 100)

La reconocida actriz Nancy Dupláa fue entrevistada recientemente por Guido Kaczka y Claudia Fontán en el programa radial No está todo dicho (La 100), donde sorprendió al revelar quién, según su experiencia, es el actor argentino que mejor besa en escenas de ficción.

El conductor no dudó en preguntarle directamente a Dupláa: “¿El mejor besador de ficción?”. La actriz respondió sin dudar: “Todos, eh, pero Adrián (Suar) besaba muy bien”. Nancy destacó que El Chueco tiene una habilidad especial en ese aspecto, argumentando: “Tiene experiencia, sabe ver, y tiene que ver con eso”.

Para la artista, besar en escenas de ficción es todo un arte, y mencionó a Andrea del Boca como otra colega que también besaba muy bien. “Es de chamuyo, no es que besás en serio. A veces... bueno... te besás en serio”, agregó la actriz, quien compartió trabajos de ficción con Adrián Suar en producciones como Sin códigos y 22, el loco.

Sin embargo, no dejó de lado a su pareja, Pablo Echarri, al destacar que también besa muy bien. Ante esto, Guido Kaczka bromeó diciendo: “Hay gente que no nace para besar en televisión, nacés con una genética determinada, no es para cualquiera”.

Nancy Dupláa compartió trabajos de ficción con Adrián Suar en producciones como Sin códigos y 22, el loco (Foto: Captura)

De todos modos, la actriz no volvió a trabajar con el empresario y productor desde el 2008 cuando fue parte del elenco de Socias. En ese momento, Nancy Dupláa habló sobre la mala relación que tenía con Adrián Suar, luego de que ella cuestionara el trabajo del Chueco como programador de El Trece durante la entrega de los Premios Clarín.

En esa ocasión, Nancy le reprochó públicamente los corrimientos de horarios “que nos dejaron en diez puntos” y la publicidad que tenían “pero que nunca vimos un peso”, palabras textuales de la artista. A partir de esas declaraciones públicas, la relación no fue la misma.

“Si en Pol-Ka se hiciese un lugar, claro que volvería a llamarla. Me encanta Nancy como actriz. Pero no soy hipócrita, en lo personal me dolió. Yo trabajo con vínculos y los vínculos se fortalecen con el buen trato. Nancy tiene mucho talento, mucho más que para subirse a un escenario y putear”, respondió Suar en aquel momento.

Pablo Echarri habló de su situación económica con Nancy Dupláa

En diálogo con Fuera de agenda (C5N), el actor no se mostró muy esperanzado de cara al futuro sobre la situación del país. “Descreo que Argentina pueda encontrar estabilidad económica con gobiernos de ultraderecha”, sentenció.

Pablo Echarri habló de la situación económica: cambiamos dólares para llegar a fin de mes (Video: C5N)

Luego de este análisis a un nivel más general, el cronista le preguntó por la economía cotidiana en la vida con su pareja, Nancy Dupláa. “¿Cómo estás vos en lo personal y en lo económico, con la suba de las tarifas de la luz, del gas, la economía en tu casa, los precios de la carne?”, indagó el periodista. “Me impactan profundamente. Los aumentos han sido siderales. Todo esto para la gente que cree que yo vengo a defender las políticas culturales, porque me sirvo del Instituto Nacional del Teatro y tengo un trabajo sostenido. Yo soy productor, soy actor, me sigo subiendo a las tablas, soy gestor cultural en SAGAI y, de alguna manera, no es a mí a quien más va a impactar esta crisis, más allá de que me impacta y gigantemente. Los servicios han subido de manera sideral. En la última factura de agua me llegaron casi cien mil pesos”, manifestó.

“¿Tuviste que tocar ahorros? Porque eso es mucho de lo que le está pasando a la gente hoy en día, a la clase media. Sobre todo tener que salir a vender dólares para poder subsistir y empatar a fin de mes”, preguntó el cronista, siguiendo con el tema.

Echarri no dudó: “Tocamos ahorros claramente. Este es un deporte que la clase media argentina está haciendo para poder subsistir. Y esto es lo que vinieron a hacer, vinieron a sostener el saneamiento de la economía, entre comillas, con el ahorro de los argentinos. Esto lo había dicho Patricia Bullrich hace tiempo, y no creo que haya sido un acto fallido”.