Estaba claro que el brasileño ya no era el que había levantado la Champions con el Barcelona (ahora sí, el de España), pero el objetivo era otro: "El tema no era solo deportivo, en 2016 Ronaldinho ya no te iba desnivelar como en otros tiempos. El salto era institucional, su llegada iba a generar ingresos para saldar deudas y armar un equipo competitivo a su alrededor. Ese era el golpe de efecto, instalar a Gimnasia a otro nivel. Estábamos seguros de que si lo contratábamos íbamos a tener más sponsors, la gente se iba a asociar en masa y también íbamos a mejorar los ingresos de televisión. Era negocio por todos lados. Y me animo a discutir que todavía podía aportar futbolísticamente", dice Cowen.