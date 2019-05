– Quién acaba de entrar en el Ajax?

– No sé, de algún lado me suena

– No lo entiendo todavía

– Yo tampoco, cómo lo van a poner para definir un partido importante

– Pará Guille, creo que es Magallán pic.twitter.com/1annTwrdwq

— Lucas (@Lucasgomezacost) May 8, 2019