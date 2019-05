Los rumores en torno a su futuro ya comenzaron a sonar ante el mercado de pases que se aproxima. Más allá de eso, Scocco evitó tocar el tema y afirmó que sólo piensa en volver a las canchas: "Más allá que estamos cerca del final de la competencia, me enfoco solamente en recuperarme. Me tocó vivir unos últimos meses muy complicados. Para un jugador estar lesionado es lo peor que pude llegar a tener. Me tocó padecerlo un largo tiempo. Pienso solamente en recuperarme de la lesión y serle útil al equipo dentro de la cancha".