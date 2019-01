Nahitan Nandez: "Llegó una propuesta del Cagliari y Boca aceptó. El jugador no quería dejar pasar esta oportunidad de ir a Europa, me dijo que quería irse y hasta me ofreció hacer una conferencia conmigo para decirlo. La propuesta que llegó es la cláusula de rescisión del contrato. Lo que Boca no pude aceptar es la forma de pago. Si no se modifica, se quedará en el club".