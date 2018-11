No será para la Superfinal de Copa Libertadores ante Boca que se avecina, algo que a Renzo mucho no le importa. "Gracias a la filial de River Plate Málaga que me regalaron las entradas. Hola soy Renzo, tengo 6 años y mi sueño era ir al Monumental. Vendía los juguetes, pero me regalaron la entrada y dejé de vender", agradeció el niño en una filmación.