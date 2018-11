Por otro lado, el Chiqui también se refirió a la decisión de la Pulga de no estar presente por el momento en los encuentros de la Albiceleste y hasta se animó a dar su opinión. "Tener al mejor del mundo es una posibilidad más de que te vaya bien. Todos queremos que esté. Ahora es el tiempo de que pueda terminar de masticar la bronca de lo que pasó en el Mundial y no tengo dudas de que va a seguir. No hablé con él porque todavía no es el tiempo, pero sé lo que siente por esta camiseta", afirmó.