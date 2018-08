Es "el" hombre. Al que se lo acusa de manejar en las sombras los destinos del fútbol local, mito que se agiganta por su decisión de no salir a hablar. Infobae lo contactó para un reportaje pero la respuesta fue la misma que da hace años: no. No se sabrá si es porque tiene algo que esconder o porque pretende dejar firme ese halo de misterio que Infobae descorre reconstruyendo su historia, su increíble y excitante historia.