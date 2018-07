"Me siento una privilegiada porque no todos los días una tiene la posibilidad de estar en un Mundial. Disfruto al máximo porque me esforcé muchísimo. Un tiempo atrás había quedado afuera de tres viajes y tuve que sentarme conmigo misma para ver qué hacer: si seguir o dejar (que era lo más fácil)", señaló la carta goleadora de Agustín Corradini.