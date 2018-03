"Lo veo bien, cuando llegó estaba súper entusiasmado, con muchísimas ganas por lo que significaba venir acá. Este club no es el Barcelona y no es lo mismo jugar en España que en los estadios franceses, eso es lo que yo creo. Tuvo la mala suerte de lesionarse, pero va a volver lo mejor posible. Es un tipo al que le encanta el fútbol, vive por el fútbol, así que todos estamos esperando con ansias que se recupere lo antes posible para que pueda estar bien en el Mundial y metido en el PSG al 100%. Yo no creo que se vaya a ir", expresó 'La Flaca' en diálogo con Onda Cero.