"Debe ser muy lindo ser dirigido por el mejor del mundo. Me ilusiona", le contó Carando al sitio Depor.com. Tras su buen año en Garcilaso, el delantero tenía varias ofertas, de Alianza Lima de Perú y el fútbol de Turquía, entre otras. Sin embargo, se quedó con la chance de estar bajo el ala de Maradona. Ser elegido por el ex capitán de la Selección, campeón del Mundial de 1986, no es algo que se dé todos los días…