"Que no venga acá ahora, me parece que en Sudamérica no puede caminar. Se quedará, no conozco Nueva York –debe ser muy linda–, pero no debe poder volver acá. A alguno no le va a gustar que vuelva acá", desafió Humberto Grondona, hijo de Julio, ex presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA.