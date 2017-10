"En vez de jugar a la Play Station, me dediqué a otras cosas. Fundamentalmente a leer, cultivarme, meterme en otros temas, escuchar otras cabezas. Eso fue lo que me salvó; si no me hubiera pegado un tiro a los 32 años, terminada mi carrera". La frase pertenece a Hernán Montenegro, el ex basquetbolista de la selección que inició su actividad profesional de muy joven y todavía parece cargar con ese peso.