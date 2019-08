–En cuanto a la situación política en Bolivia, ¿cuál es su posición respecto de la habilitación de una nueva reelección de Evo Morales, amparado en un polémico fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que entiende que se trata un "derecho humano" del mandatario?

–Mi rol como secretario general de la OEA es ser consistente y actuar sobre la base de la normativa interamericana. Para mí, claramente, la reelección no es un derecho humano. Ojalá en el futuro tengamos la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aclarando ese punto. O, en su defecto, una votación del Consejo Permanente que nos evite la continuidad de lo que las Misiones de Observación Electoral (MOE) han catalogado como una mala práctica. Nosotros tenemos nuestra opinión sobre la reelección y la seguimos manteniendo, pero no tenemos más que decir desde el punto de vista jurídico y político, hasta que no haya una instancia jurisdiccional superior a la Corte boliviana que diga que el dictamen no es válido, o hasta que no se descalifique ese fallo en otra instancia jurisdiccional. Hasta que eso no ocurra, el fallo sigue vigente. El sistema interamericano no tiene, al presente, ningún instrumento para dejar sin efecto esa candidatura a la reelección.