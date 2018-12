La crisis venezolana no tiene fin a la vista. Por esto se vuelve de crucial importancia que la comunidad internacional, y sobre todo los países de América Latina y el Caribe, coordinen sus acciones de forma efectiva, no solo para ayudar a la población venezolana, sino también para asegurar que el impacto de la crisis no debilite instancias internacionales necesarias para la futura resolución de conflictos regionales, ni haga resurgir la amenaza de conflictos interestatales.