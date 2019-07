– ¿Cómo podría la Argentina plantear una reconversión de su instrumento militar en el actual estado de obsolescencia tecnológica?

– Para mí es medio básico lo del presupuesto. No vamos a llegar a los dos puntos del PBI en Defensa. No va a haber ningún gobierno que con la situación en la que está la Argentina destine ni siquiera el 1,5 %. Actualmente se destina un 0,8 %. Lo que tenemos que hacer de manera urgente es decidir de dónde vamos a sacar los recursos para invertir en esta área. Hay que reestructurar lo que hay. No se sostiene un instrumento militar donde el esfuerzo mayor está en pagar los sueldos del personal. Pero tampoco es tan fácil decidir qué hacer con ese personal que se formó y al que le tenés que dar un destino vinculado a su formación. Es complejo y comprende también pensar dónde la Argentina necesita gente, qué la vamos a poner a hacer, de qué manera vamos a reconvertir eso. Hay que armar un grupo de militares, civiles, dirigentes, representantes de todos los sectores políticos, pensando cómo actuar en Defensa. No vamos a encontrar a las fuerzas políticas discutiendo esto, ya que nuestros gobernantes se pelean por la manera en que se van a presentar a elecciones. Necesitamos son hechos concretos.