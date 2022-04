70 kostenlose Workshops, die Sie in CDMX belegen können: Yoga, Tanz, Kräuterkunde, literarisches Schaffen und mehr

Die Regierung von Mexiko-Stadt lädt Sie zusammen mit dem Kulturministerium ein, sich für mehr als 70 kostenlose Workshops anzumelden In Faro Indios Verdes möchte dieser Ort eine kostenlose künstlerische Ausbildung durch kostenlose Kurse, Kulturgüter und Dienstleistungen anbieten. Bildende Kunst, darstellende Kunst, populäre Kunst, Theater, Musik, Sprache, Handwerk, Literatur, Gesundheit, Wellness, Informations- und Kommunikationstechnologien sind einige Kurse, für die Sie sich bewerben können, indem Sie dieses Google-Formular ausfüllen https://t.co/zk6C9pjNdX, the Link ist montags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr verfügbar.

Es ist nur möglich, sich für drei Workshops anzumelden, sofern die Zeitpläne nicht gemischt sind. Die Registrierung erfolgt ab dem 11. April und endet am 20. April 2022. Der Zeitraum der Workshops endet am 17. Juli 2022. Das Lighthouse Network des Kulturministeriums von Mexiko-Stadt lädt Erwachsene und Kinder zur Teilnahme an diesen Aktivitäten ein, die darauf abzielen, die Entwicklung der Gemeinschaft und die Ausübung kultureller Rechte zu fördern.

El interior de Faro Indios Verdes, donde se encuentran las aulas para tomar los distintos talleres. Foto de https://www.cultura.cdmx.gob.mx/https://www.cultura.cdmx.gob.mx/

Der Ort befindet sich in der Avenida Huitzilihuitl Nummer 51 im Viertel Santa Isabel Tola im Gustavo A. Madero Büro des Bürgermeisters. Wenn Sie sich aus irgendeinem Grund nicht virtuell registrieren konnten, besteht die Möglichkeit, dass Sie den Ort mit den folgenden Unterlagen besuchen: Schwarzweiß- oder Farbfoto für Kinder, eine Kopie Ihres offiziellen Ausweises (wenn Sie minderjährig sind, ist eine Kopie des Ausweises der Eltern oder des Erziehungsberechtigten erforderlich). Sie können dieses Telefon auch kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten 55 57816900.

Faro Indios Verdes hat sich in zehn Jahren als wichtigster Kulturraum im Norden konsolidiert. „Unsere Priorität ist es, eine Vielzahl von Workshops anzubieten, da unsere Community auch in Alter, Hintergrund und Geschmack unterschiedlich ist. Diese Vielfalt verleiht dem Veranstaltungsort Wohlstand und Leben „, sagte Christian López Vega, Bildungskoordinator.

Entrada principal de Faro Indios Verdes. Foto: https://www.somoselmedio.com/

Einige der Präsenzworkshops: Zeichnen von Kindern, Spielen mit Recycling, Keramik, Musik und Bewegung, Erstellung von Inhalten für soziale Netzwerke. Volkstanz, Synchronisation und Charaktererstellung, Klassische Gitarre, Breaking, Klavier, geistiges Wohlbefinden, literarisches Schaffen, Yoga, Traditionelle und Kräutermedizin, audiovisuelle Gemeinschaftsproduktion.

Einige der virtuellen Workshops: Plastische Kunst, literarisches Schaffen, Kunst mit recycelten Materialien, Yoga zu Hause, Volkssingen, Kartonieren, zeitgenössischer Tanz, Audiovisuelle Produktion für Musik, Erstellen von Musikvideos, Puppen mit recyceltem Material, Zeichnen, mexikanische Gebärdensprache.

Fuente en el patio dentro de las instalaciones de Faro Indios Verdes. Foto: https://media.timeout.com/

Empfehlungen

Workshops können virtuell oder von Angesicht zu Angesicht sein.

Die virtuellen Plattformen werden über die Plattformen Jitsi, Google Meet, Classroom, Zoom und Facebook erfolgen.

Für persönliche Workshops müssen Sie die Klassenzimmer von Faro Indios Verdes besuchen.

Wenn Sie sich bereits virtuell registriert haben, müssen Sie Ihre Unterlagen nicht persönlich mitbringen.

Wenn der Workshop, an dem Sie interessiert sind, nicht in der Liste erscheint, liegt es daran, dass kein Platz mehr vorhanden ist.

Sobald Sie in der Registrierung sind, müssen Sie alle Ihre Daten überprüfen, bevor Sie das Formular absenden.

Der Speicherplatz ist begrenzt, sodass Sie die E-Mail korrekt eingeben müssen, um Probleme bei der Registrierung zu vermeiden.

Per E-Mail erhalten Sie die Bestätigung und weitere Details des Workshops.

Minderjährige müssen während der Sitzungen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Sie können Faro Indios Verdes auf Twitter folgen, wo sie ständig Aufforderungen zur Einreichung von Kursen veröffentlichen Aktivitäten und auch um Updates zu diesen Workshops zu erfahren.

LESEN SIE WEITER: