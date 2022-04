Patricia Chirinos drängt einen Antrag auf Interpellation gegen Ministerin Betssy Chavez

Die Mitglieder des Kabinetts von Aníbal Torres stehen immer noch im Rampenlicht der Kongress. Diesmal ist der Minister für Arbeit und Beschäftigungsförderung, Betssy Chávez, an der Reihe, der in den letzten Tagen das Auge des Sturms aufgrund der Fluglotsen am internationalen Flughafen Jorge Chavez. Patricia Chirinos, Abgeordneter der Avanza País Bank, ist diejenige, die einen Antrag auf Interpellation drängt, um den Minister zu hören s Erklärungen zu der eingetretenen Krise.

„In Bezug auf die Ministerin für Arbeit und Beschäftigungsförderung gibt es mehrere Fragen zu ihrer Eignung und Unparteilichkeit für die Ausübung ihres Amtes“, heißt es in dem Dokument, das einem der Minister vorgelegt wurde, der der Regierung von Pedro Castillo seit ihrer Gründung die größte Loyalität gezeigt hat Verwaltung und während der Krisen, mit denen sie konfrontiert war. Der Text hebt auch Fragen an Chavez zu seiner akademischen Vergangenheit nach dem jüngsten Vorwurf des Plagiats hervor, der in seiner akademischen Arbeit festgehalten wurde.

“. .. seine Verbindungen zu Charakteren, die am Verbrechen des Landhandels und der Geldwäsche beteiligt sind, sowie andere Fragen, die seine „Transparenz bei der Besetzung einer so hochkarätigen Position“ in Frage stellen, werden auch als Grund verwendet, um seine Amtszeit seit dem Machtübertritt von Pedro Castillo in Frage zu stellen. Die Erhöhung des existenzsichernden Mindestlohns wird ebenfalls in Frage gestellt, da dies laut der Kongressabgeordneten Patricia Chirinos „erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitslosen- und Informalitätsraten sowie auf die Inflationsperiode haben wird, in der sich unser Land derzeit befindet“, eine Auswirkung darauf wurde bereits von mehreren Spezialisten hingewiesen.

MEHR PROBLEME

Das Ereignis, das den Antrag auf Interpellation motiviert hätte, wäre der Streik der Fluglotsen, der „mehr als 8.000 Passagiere betraf, die zu einer Zeit, als eine wirtschaftliche Bewegung von S/800 Millionen geschätzt wurde, auf verschiedenen Flughäfen gestrandet waren und die Mobilisierung von mehr als einer Million nationale Touristen pro Woche. santa „, sagt der Antrag, der offiziell gemacht werden soll.

Betssy Chavez wurde auch nach der Erklärung der Illegalität des oben genannten Streiks kritisiert. „Das Arbeitsministerium genehmigt oder verbietet keine Streiks. Streiks sind ein verfassungsmäßiges Recht. (...) Der Streik wird zum Zwecke des Rabatts mitgeteilt „; das heißt, dass die formalen Anforderungen des Gesetzes über kollektive Arbeitsbeziehungen erfüllt werden.

Der Arbeitsminister wies darauf hin, dass das Ministerium keine Proteste ermöglichen oder verbieten könne | VIDEO: RPP Noticias

Das Arbeitsministerium erklärte den Ursprung der Mitteilung des Streiks, damit die peruanische Corporation of Airports and Commercial Aviation (Corpac) Vorkehrungen treffen wird, damit der Betrieb des Flughafens nicht beeinträchtigt wird. „Am Donnerstag wird diese Annahme der Rechtmäßigkeit gebrochen, weil gegen Artikel 82 des Gesetzes über kollektive Beziehungen verstoßen wurde und andere Rechtsgüter betroffen waren (das Recht auf Luftverkehr). Diese Vereinbarung ist gebrochen und das Labour-Portfolio erklärt den Streik für Illegalität „, sagte Chávez.

Angesichts dieses Szenarios sagte Diego Bazán, Mitglied von Avanza País, dass es „ausreichende Gründe“ für seine Arbeitsgruppe gebe, die von seinem Kollegen geförderte Maßnahme zu unterstützen. Von der Alliance for Progress versicherte ihr Sprecher, Eduardo Salhuana, dass er den Interpellationsantrag unterzeichnen werde. „Das Torres-Kabinett geht bereits, es hat eine klare Inkompetenz gezeigt“ und dass „der Premierminister nicht mehr das Vertrauen der Bürger hat“, sagte er der Lima-Tageszeitung El Comercio. Die Kongressabgeordnete Ruth Luque ihrerseits sagte, sie werde die in dem Dokument geschriebenen Argumente überprüfen.

